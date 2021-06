Uniek skelet in het oertijdmuseum: 'Grootste vliegend reptiel ooit'

Wachten op privacy instellingen... Jonathan Wallaard naast het vliegende reptiel dat nieuw in het museum hangt. (Foto: Lola Zopfi) Volgende Vorige vergroot 1/2 Het oertijdmuseum in Boxtel heeft een nieuwe dinosaurus die wordt tentoongesteld.

Jonathan Wallaard van het Oertijdmuseum in Boxtel kan niet wachten: zaterdag mag het museum eindelijk weer open voor gasten. Maanden was het dicht vanwege de coronamaatregelen. Toch heeft hij niet stil gezeten. “Door de coronacrisis hadden we alle tijd om het museum op te knappen.” En dus was er ook tijd om een nieuwe dino te plaatsen. “Het is het grootste vliegend reptiel dat ooit op aarde leefde.”

‘Hatzegopteryx thambema’, zo heet het enorme monster dat Jonathan samen met zijn collega’s aan het ophangen is. Geen gemakkelijk werkje, want het skelet bestaat uit een heleboel kolossale botten. “Het is eigenlijk een grote puzzel”, zegt Jonathan. “Hij heeft een spanwijdte van twaalf meter, het is dus passen en meten.”

Bij het Oertijdmuseum werken veel vrijwilligers die opeens naar huis moesten toen de coronacrisis kwam. “Veel van hen zijn al wat ouder”, vertelt Jonathan. “Daarom zijn ze een risicogroep. Maar vanuit huis kun je natuurlijk geen dinosaurusskelet bouwen. Dus dat was een lastige periode. Maar doordat er geen gasten waren, was er ineens wel veel ruimte. We konden het hele museum op z’n kop zetten.”

En dus ging de bezem erdoor. Van nieuwe vitrines met tentoongestelde dinosaurusbotten, tot het nieuwe exemplaar dat hoog in de lucht hangt.

Jonathan zet met zijn collega nog de laatste puntjes op de i. Er liggen nog wat vingerkootjes op de grond die vastgezet moeten worden aan het vliegende reptiel zodat ze het zaterdag aan het publiek kunnen laten zien. “Ik ben heel blij dat we open mogen”, zegt Jonathan. “We missen de bezoekers en we hebben zoveel mooie dingen staan nu die we graag laten zien."

