Facebook blokkeert pagina van gemeenteraad Breda

Foto: Pixabay. vergroot

De gemeenteraad van Breda is niet meer vindbaar op Facebook. De pagina is dinsdag geblokkeerd door het social media-bedrijf.

Malini Witlox Geschreven door

"Deze pagina is niet beschikbaar. De link kan niet meer beschikbaar zijn of de pagina kan verwijderd zijn", zo krijgen bezoekers die de Facebookpagina willen bezoeken te zien.

Er waren sinds vrijdag al problemen, de pagina was nog wel te zien maar de raad kon geen nieuwe berichten plaatsen. Nu is de hele pagina weg. Op de pagina werden soms debatten gestreamd. Ook was er de agenda van de gemeenteraad te vinden. De pagina had 3000 volgers.

"We proberen uit alle macht met Facebook in contact te komen."

Op Twitter zegt de gemeenteraad dat ze niet weet wat de reden van de ban is. Vaak wordt een pagina geblokkeerd bij naaktfoto's of haatdragend taalgebruik. Dat is volgens de raad niet het geval.

"We zijn altijd heel voorzichtig met wat we plaatsen. We modereren ook de reacties, dus er staan geen haattaal bij," zegt een woordvoerder van de gemeenteraad.

"We proberen uit alle macht met Facebook in contact te komen en om een oplossing te vragen, want we weten niet wat er aan de hand is," twittert de gemeenteraad rond kwart voor twaalf. "@Facebook, please contact us."

"We krijgen geen helder antwoord"

Het probleem was rond zes uur 's avonds nog niet opgelost, zegt de woordvoerder. "Via het advertentiecentrum hebben we wel drie chats gehad met Facebook, maar kom er niet verder mee. We krijgen geen helder antwoord op de vraag hoe we tegen het beleid van Facebook ingegaan zijn. Onduidelijk is zelfs of we een persoon spreken of een bot."

Facebook heeft formulieren toegestuurd om bezwaar in te dienen. "Die hebben we ingevuld maar nog niets gehoord. We moeten wachten tot dat beoordeeld is."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.