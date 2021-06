Wegdek en boom kleuren wit na botsing tussen man en spackspuiter

Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres, SQ Vision. Foto: Gabor Heeres, SQ Vision. Foto: Gabor Heeres, SQ Vision. Foto: Gabor Heeres, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/5 Weg en berm kleuren wit na botsing met spackspuiter in Ooijen

Bij een verkeersongeval op de Weteringstraat in Oijen is woensdagmiddag na een aanrijding een bestelbus op zijn kop op het wegdek beland. De bestuurder bleef wonder boven wonder ongedeerd.

Het slachtoffer, een spackspuiter in een witte bestelbus, werd op de kruising van de Weteringstraat met de Bernhardweg door een andere bestuurder geraakt. De bestuurder werd gelanceerd, raakte een boom en ging daarna over de kop.

Hoewel zijn bus aan alle kanten vernield is, raakte de bestuurder niet gewond. Het wegdek én de boom zijn spierwit door al het gips dat door de klap vrijkwam. Ook het andere voertuig raakte zwaar beschadigd.

