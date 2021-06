Distributiecentrum Aldi in Best gaat eind dit jaar op slot

Het distributiecentrum in Best (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het distributiecentrum van supermarktketen Aldi in Best sluit eind dit jaar haar deuren. De 150 medewerkers die hun baan in Best kwijtraken, hebben dat woensdag te horen gekregen.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het bedrijf is 'niet toekomstbestendig', zegt Aldi in een statement. Alle medewerkers zijn woensdag persoonlijk op de hoogte gebracht. Honderdvijftig medewerkers van het kantoor en chauffeurs worden boventallig.

Het distributiecentrum (foto: Omroep Brabant). vergroot

"De intentie is medewerkers die boventallig zullen zijn optimaal te begeleiden", zegt Aldi. De winkels die nu door het distributiecentrum in Best worden bevoorraad, krijgen dan leveringen van andere distributiecentra. De meer dan 850 medewerkers van deze winkels behouden wel hun baan. Het bedrijf was woensdag niet bereikbaar voor een nadere toelichting.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.