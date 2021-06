72 uur opgesloten in een geel-zwart huis om de club te redden

Het ' Geel-Zwarte Huis' tijdens de actie Red NAC in 2011. vergroot

Voetbalclub NAC was in 2011 op steven na dood. De Bredase club kampte met een tekort van 2,1 miljoen euro en lag aan het infuus. De financiers legden uiteindelijk 1,7 miljoen euro op tafel. maar de resterende vier ton moest opgehoest worden door de supporters. Die begonnen daarom de actie Red NAC en lieten zich onder meer opsluiten in een geel-zwart huis. Een terugblik met enkele hoofdrolspelers van tien jaar geleden.

"De situatie was ernstig", zegt supporter Theunis Mulders, in 2011 een van de drijvende krachten achter de actie Red NAC. "Er was 2,1 miljoen euro nodig om het seizoen uit te spelen en ook voor het seizoen erna was er een gigantisch geldtekort. Aan ons werd gevraagd om vier ton op te halen en wij dachten dat karwei wel even in twee weken te klaren. Met 20.000 supporters in het stadion die elk twee tientjes lapten, leek ons dat niet zo'n hele moeilijke opgave. Maar dat liep toch even anders."

En dat lag aan het sentiment in Breda. "Ik herinner me heel veel boosheid bij veel mensen", zegt Hans Poppelaars, supporter en destijds werkzaam bij NAC. "Dus die groep was een lastige. Daarnaast waren er veel mensen die dachten dat het wel goed zou komen. Maar er waren ook supporters die meteen aan de slag gingen."

"Van een familiedag in de binnenstad tot aan een Red NAC menu bij McDonalds."

En die groep besloot om de actie Red NAC op te starten. Via allerlei acties werd er een aantal maanden geld ingezameld om de benodigde 400.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Zo werden er bijvoorbeeld chocolade paaseitjes verkocht, een familiedag in de binnenstad van Breda georganiseerd en kwam er zelfs een Red NAC Menu bij McDonalds.

En ook de spelers hielpen mee. Die doneerden 10.000 euro en maakten schilderijen voor de speciale Red NAC-veiling. "Wij stonden op het hoofdveld met een schildersezel", zo vertelt oud-aanvoerder Rob Penders in Die Ploeg Van Toffe Jongens Podcast. "Ik weet nog dat ik af en toe naar mijn schilderij keek en dacht: dit gaat NAC niet helpen, haha."

"Red NAC Radio is één van de mooiste herinneringen die ik heb."

Na een soort rouwproces onder de supporters begon de actie Red NAC toch te leven in Breda en gingen ook supporters individueel acties op touw zetten. Tijdens een afsluitend weekend in het stadion was half Breda er inmiddels mee bezig en was het een gekkenhuis van jewelste. Hoogtepunt daarbij was de opsluiting van een aantal supporters in het 'Geel-Zwarte huis' om daar (in navolging van het 'Glazen Huis' van 3FM) 72 uur lang Red NAC Radio te maken. "Het is een van de mooiste herinneringen die ik heb", aldus Poppelaars.

"We hebben uiteindelijk iets meer dan 360.000 euro opgehaald", herinnert Theunis Mulders zich. "En dat geld bleek uiteindelijk belangrijk voor het behoud van de licentie om betaald voetbal te spelen. NAC moest daarvoor een bepaald saldo op de bankrekening hebben en dat was er niet. Heel laat in de avond hebben wij op 30 juni 2011 nog geld overgemaakt zodat de club zwarte cijfers kon laten zien aan de KNVB. Het is dus wel belangrijk geweest."

Luister hier naar de podcast van het NAC Museum over de actie Red NAC:

