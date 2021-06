Brabant de mooiste: drie Brabantse vrouwen in finale Miss World Nederland

Drie Brabantse vrouwen maken kans om Miss World Nederland te worden. Schoonheden uit Den Bosch, Eindhoven en Goirle zijn door naar de finale van de competitie. Brabant is daarmee hofleverancier.

Beekwilder is in het dagelijks leven stewardess, maar had door de coronacrisis meer tijd voor modellenwerk. Al Jabori zit in 6 vwo van het Mill Hill College in Goirle. Willemstein danst, zingt en doet modellenwerk.