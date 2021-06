Meccano-afdeling nog niet opgelapt, dus speelgoedmuseum later open

Wachten op privacy instellingen... Richard Kuiters nog druk aan het werk in de Meccano-kamer (foto: Raoul Cartens). Coördinator Annemarie Nieuwenhuijse. Volgende Vorige vergroot 1/3 Richard heeft het nog druk in het Speelgoedmuseum

Op een plank met wieltjes ligt Richard Kuiters, tussen de kabels, op zijn rug onder een enorme opstelling met Meccano-bouwwerken. De coronasluiting van het speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten was een mooi moment om het oeroude constructiespeelgoed eens goed op te lappen. Maar de klus is nog niet geklaard, dus kan het museum zaterdag nog niet open. "Want als het niet werkt, dan is dat voor kinderen en ouders niet leuk", vertelt Richard.

In de enorme vitrine staan de nagebouwde Erasmusbrug, spoorbrug De Hef, een draaimolen en verschillende autootjes en vliegtuigen. Onder de kast is het een wirwar van elektrische kabels, die de verlichting en de motortjes van de modellen aansturen.

"Ik wil dat alles weer 100 procent werkt."

"Die besturing was helemaal verouderd, dus moest worden vervangen", vertelt Richard. Ook hij kwam thuis te zitten toen het museum dicht moest. Daar bouwde hij moderne schakelkasten die nu worden verbonden met de Meccano-bouwwerken.

Zaterdag mogen musea in Nederland onder voorwaarden weer open. Maar dat gaat 'm in Oosterhout net niet worden. "Nee, dat halen we hier niet. Er moest aan de Meccano nog zo veel gebeuren. Niet alleen de schakelkast, maar ook bekabeling heb ik vervangen en dat moet allemaal weer worden aangesloten. Ik wil dat alles weer 100 procent werkt."

Richard Kuiters met een staalkaart van Meccano.

Richard kijkt wel uit naar de bezoekers. "Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Die zien dan weer dat speelgoed van vroeger. Nostalgie. Ik heb er vroeger ook veel mee gespeeld. Dan kregen we van familie zo'n grote doos Meccano en dat werd dan doorgegeven van kind naar kind. Nu nog steeds kan ik ervan genieten."

"De versoepelingen kwamen voor ons een beetje als een verrassing."

Door de plotselinge sluiting in december kwamen alle vrijwilligers thuis te zitten. Maar de coronacrisis had ook gevolgen voor het museum zelf. Coördinator Annemarie Nieuwenhuijse: "Alles wordt stoffig en je wilt juist van alles aanpakken, maar dat ging niet. En nu kwamen de versoepelingen voor een beetje als een verrassing. Nee, het is ook voor ons geen fijne tijd geweest."

Woensdag 9 juni gaat 'Op Stelten' in Oosterhout weer open voor publiek. "Je moet wel reserveren, zodat wij de bezoekers kunnen reguleren. Het is een eerste stapje in de heropening. Helaas mogen de kinderen door de coronamaatregelen nog niet met het speelgoed spelen, maar we hopen dat dat weer snel kan", aldus Nieuwenhuijse.

