Faela is klaar voor Voice Kids-finale: 'Mag iets heel speciaals doen'

Vanaf haar allereerste noot bij de Blind Auditions is Faela van Deyzen uit Heerle een van de topfavorieten van het tiende seizoen The Voice Kids. Vrijdagavond staat ze daadwerkelijk in de grote finale. Maar zenuwen? "Nee hoor, ben vooral blij dat het eindelijk uitgezonden wordt."

Sven de Laet Geschreven door

Niet zo gek ook, want het geduld van de kandidaten is behoorlijk op de proef gesteld. De laatste opnames waren al in april. Om problemen met coronabesmettingen te voorkomen, is de finale dus - net als vorig jaar - niet live. "Maar ik zit na de uitzending bij de talkshow van Beau. Daar horen we wie de winnaar wordt."

"Ik mag iets heel speciaals gaan doen. Nog specialer dan een eigen nummer."

Voor het zover is, horen we het Brabantse talent dus nog één keer zingen. "Ik mag iets heel speciaals gaan doen. Nog specialer dan een eigen nummer." En dan te bedenken dat Faela daar al een primeur mee te pakken had. Als eerste kandidate ooit mocht ze tijdens de audities met haar zelfgeschreven liedje Wild and Free het podium op.

“De productie stelde een paar covers voor," vertelt de jonge zangeres. "Hartstikke leuke liedjes, hoor. Maar ik heb zelf ook iets geschreven, vertelde ik ze toen. Ik moest echt even mijn best doen om ze te overtuigen, maar uiteindelijk waren ze gelukkig enthousiast.” Toch maakte het zingen van haar eigen nummer het niet per se makkelijker. “Het legt wel wat extra druk op je.”

Dan koop ik eerst mijn eigen gitaar. Ik speel nu nog op die van mijn ouders.

Extra druk of niet, Faela doorliep de volgende rondes zonder al te veel moeite en is nu de laatst overgebleven kandidate namens het team van Ilse DeLange. Ook de andere coaches (Ali B, Snelle en Sanne Hans) raakten niet uitgepraat over haar talent. 'Buitencategorie', noemde Ali haar na afloop na de Sing-Offs. Maar wat nou als ze straks echt met de hoofdprijs aan de haal gaat? "Dan koop ik eerst mijn eigen gitaar. Ik speel nu nog op die van mijn ouders, namelijk."

Ergens vindt ze het jammer dat het seizoen er na vrijdag op zit. "Het is zo'n bizar avontuur geweest. Met zulke leuke mensen. Dat ga ik wel missen." Toch zijn we als het aan Faela ligt, voorlopig nog niet van haar af. "Voor mij begint nu eigenlijk het avontuur pas." Het eerstvolgende hoogtepunt staat ook al gelijk in de agenda. "Vrijdagavond na de uitzending komt er iets bijzonders op Instagram. Hou het in de gaten!"

