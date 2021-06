300 stakers bij metaalbedrijven leggen 48 uur het werk neer

Wachten op privacy instellingen... 300 medewerkers van metaalbedrijven schreven zich in. Volgende Vorige vergroot 1/2

In Bergen op Zoom hebben donderdagochtend zo'n 300 werknemers van metaalbedrijven zich ingeschreven voor een staking van 48 uur. Vakbonden en werkgevers zijn sinds september aan het ruziën over een nieuwe cao, waarna er begin dit jaar estafettestakingen uitbraken. Donderdag en vrijdag zijn de regio West-Brabant en Zeeland aan de beurt.

Voor het inschrijven van de stakers was door de vakbonden FNV en CNV bij zalencentrum De Raayberg een speciale drive-in gemaakt.

"Door deze 'staakstraat' kunnen de mensen zich veilig inschrijven. Een beetje zoals bij de McDrive of bij tolpoortjes, waarbij je gewoon in je auto kunt blijven zitten", legt FNV-bestuurder Lennart Feijen uit.

"De werkgevers bieden een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar en dat is zelfs lager dan de inflatie."

De bonden zijn niet ontevreden over de opkomst. "Zo'n 300 mensen van tientallen bedrijven in de regio, zoals Fokker in Hoogerheide. De actiebereidheid neemt toe, dus dit kan nog een hete zomer worden."

Het draait de stakers niet alleen om meer loon. Feijen: "De werkgevers bieden een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar en dat is zelfs lager dan de inflatie, maar het gaat ook om overwerk. De bedrijven willen steeds meer zeggenschap over de vrije tijd van de werknemers. Zo willen ze dat mensen tot 45 uur per week werken, zonder toeslag voor overwerk."

"Ondanks corona gaat het met veel bedrijven in de metaal helemaal niet slecht"

De bonden eisen ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En ze willen dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt, zodat ze sneller meer kunnen gaan verdienen in de metaal.

Feijen: "Ondanks corona gaat het met veel bedrijven in de metaal helemaal niet slecht. Corona is dan ook geen reden voor de werkgevers om star de hakken in het zand te blijven zetten. Ze zullen nu echt over de brug moeten komen."

De Metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer 1000 bedrijven als IHC, Damen, ThyssenKrupp, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.

