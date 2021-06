Wachten op privacy instellingen... De bus reed de winkel in (foto: Omroep Gelderland). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wie heeft het gemunt op deze ondernemer? Weer aanslag op e-bikewinkel

Een brandende bestelbus reed woensdagnacht een e-bikewinkel in Nijmegen binnen. Eerder was het al raak in Cuijk. Het gaat telkens om winkels van dezelfde ondernemer.

Rebecca Seunis Geschreven door

In januari van dit jaar ging de E-bikefabriek van ondernemer Arno Cup in Cuijk in vlammen op. Een auto reed om vier uur ’s nachts het pand aan de Kovel binnen. Alles wijst op een gerichte aanslag.

Even verderop werden verschillende auto’s op de opritten van huizen aan de Stroomrug in brand gestoken. In een van die huizen woont de compagnon van Arno Cup.

Een nacht daarvoor werd er al een mislukte poging tot brandstichting gedaan, weet de Gelderlander. Volgens de krant is de mogelijke aanslag van woensdagnacht de zevende gerichte actie tegen de ondernemers. Toen was het raak in Nijmegen. Een bestelbus reed door de gevel van de fietsenwinkel aan de Nieuwe Dukenburgseweg.

'Domme bestuurder'

De eigenaar zei in januari tegen Omroep Brabant dat hij vanwege het politieonderzoek niets over de brand mocht zeggen. Gevraagd of het binnenrijden van de auto een ongeluk zou kunnen zijn, antwoordde hij sarcastisch: "Dat zou in theorie kunnen, maar dan zou het wel een heel domme bestuurder geweest zijn." Het pand wordt inmiddels beveiligd door een beveiligingsdienst.

De burgemeester sprak toen al van een ‘soort van een aanslag’. “Het was flink schrikken en zeer ingrijpend voor de direct betrokkenen en de omgeving”, aldus de burgervader.

