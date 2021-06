Wachten op privacy instellingen... Motorcross Volgende Vorige vergroot 1/2 MXGP in Oss gaat door: 'Testen, naar binnen en geen anderhalve meter'

Alle seinen staan op groen voor de MXGP-motorcross in Oss in juli. De wedstrijd werd eerder dit jaar uitgesteld omdat er geen publiek bij kon zijn door corona. ‘Maar zoals het er nu uitziet kan iedereen zich straks gewoon laten testen, naar binnen en dan hoeven ze geen anderhalve meter afstand te houden”, aldus organisator Ebert Dollevoet.

Omdat de wedstrijd zo goed als zeker doorgaat, was het ook tijd om de pers de baan te laten zien en hen meer te vertellen over het evenement. Donderdag werd er daarom een persconferentie georganiseerd, waar een aantal van de crossers bij waren, onder andere oud-wereldkampioen Jeffrey Herlings. Zij kregen daarna de gelegenheid om op de baan te trainen.

Herlings

Herlings is blij met het evenement in Oss. “Het is natuurlijk dichter bij huis, het is gewoon een prachtige baan en een mooie locatie. Maar afgelopen jaren heb ik altijd gereden in Valkenswaard. Ik heb daar negen keer gewonnen en één keer tweede geworden. Ik had op zich daar nog wel voor een tiende keer willen winnen. Maar misschien gebeurt dat in de toekomst nog wel.”

De komende vijf jaar wordt er in ieder geval geracet in Oss. “Ik vind dat deze baan gewoon een Grand Prix verdient”, aldus Dollevoet. Hij is niet onbekend met het organiseren van evenementen, maar een motorsport evenement deed hij nog niet eerder. “Motorsport is mijn passie en ik heb altijd gezegd dat als ik ooit in de gelegenheid zou komen om een Grand Prix te organiseren, dat ik dat wil doen in Oss."

Entertainment

Dollevoet wil het wel wat anders aanpakken dan normaal. Ik wil veel ruimte voor entertainment. “De doelgroep die echt alleen voor het motorrijden komt, is te klein en altijd hetzelfde. Ik vind het belangrijk dat de sport een nieuwe impuls krijgt. Ik hoop dat er nieuwe mensen op af komen die dan weer geïnteresseerd raken in de sport.”

En daarom is er naast wedstrijd ook een groot feest met artiesten als Snollebollekes en André Hazes. “Ik wist ook niet hoe het zou uitpakken. Ik heb het op mijn gevoel gedaan. Maar als ik de reacties zie en als ik kijk naar de kaartverkoop, dan zie je al dat deze aanpak werkt.”

Podium

Herlings maakt zich niet te druk over het feest en over welke artiesten er komen. “Het maakt mij niet uit wie er hier op het podium staan, zolang ik er zelf maar opsta."

De wedstrijd is in het weekend van 17 en 18 juli. Hoeveel mensen er kunnen komen dat is nog niet duidelijk. Volgens Dollevoet ligt dat aan regels van de overheid. "Het kunnen er 8000, 10.000 of misschien wel 15.000 zijn. Wij willen natuurlijk gaan voor volle bak. Maar we moeten afwachten wat er kan."

