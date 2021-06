Rechercheur doet voor pensioen poging om eigenaar trouwring te vinden

Een rechercheur uit Eindhoven heeft jaren geleden geprobeerd om de eigenaar van een verloren trouwring te vinden. Nu gaat diezelfde rechercheur met pensioen en doet hij nog één laatste poging om het mysterie op te lossen, voor hij van zijn welverdiende rust gaat genieten.

De ring werd toentertijd gevonden in Vaartbroek, Eindhoven. De toen nog jonge rechercheur kon toen natuurlijk niet Googlen, Facebooken of online speuren naar de eigenaar van de trouwring.

Daarom dook hij de gemeentelijke archieven in, op zoek naar stellen die op die datum getrouwd zijn, trok hij het serienummer na en stopte hij uren in de zoektocht. Helaas zonder succes.

1973

Nu gaat hij dus bijna met pensioen en hoopt hij deze 'cold case' toch nog op te kunnen lossen zodat hij met een gerust hart van zijn pensioen kan gaan genieten. De trouwdatum die in de ring staat is 22-06-1973. De eigenaar van de ring kan deze ophalen op het politiebureau aan de Michelangelolaan in Eindhoven.