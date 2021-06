Wateroverlast in Deurne, straten staan blank tot frustratie van bewoners

De warmte van de laatste dagen wordt verdreven door onweersbuien. En die korte hevige regenval zorgt voor wateroverlast in Deurne. Straten staan blank en dat is niet de eerste keer. Buurtbewoners zijn het zat.

Bewoners van onder meer de Veldstraat en de Helmondseweg in Deurne kunnen er de klok bijna op gelijk zetten. Bij noodweer hebben ze wateroverlast. De straten lopen onder en auto's staan met hun wielen in het water.

In 2017 ging de Helmondseweg al op de schop. De weg werd opengebroken en de riolering werd vervangen. Een dubbele riolering moest ervoor zorgen dat het water sneller wegloopt.

"Dat is in bijna heel de straat gedaan, maar niet bij ons deel", zegt Twan Aldenzee. "Waarom ze dit deel hebben overgeslagen weet ik niet. Maar het loopt iedere keer bij regen vol. Het is al meerdere keren gemeld bij de gemeente, maar er wordt niets gedaan."