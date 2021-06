Na veel blessureleed wil Jeffrey Herlings vooral gewoon alle GP's rijden

Jeffrey Herlings vergroot

De afgelopen twee jaar waren taai. Het was op zijn minst een slechte voorbereiding op het motorcrossseizoen dat nu begint. Waar hij op dit moment staat, weet oud-wereldkampioen Jeffrey Herlings dan ook nog niet precies. Wat hij wel weet, is dat hij erg veel zin heeft om weer wedstrijden te rijden.

In 2018 werd Jeffrey Herlings wereldkampioen in de MXGP en daarna ging het bergafwaarts. Bij de start van het seizoen 2019 ging het nog heel goed, totdat hij zijn voet verbrijzelde. Toen hij net terug was, brak hij zijn enkel doordat een andere rijder er overheen reed. Het seizoen 2020 werd beheerst door de coronacrisis en nog meer blessures. Tijdens een training in Italië, liep hij een aantal scheurtje op in zijn nekwervels en hij ging nog onder het mes om bot bij zijn voet weg te laten schrapen. “Maar nu ben ik weer fit en ik ben er helemaal klaar voor”, aldus Herlings.

Raar seizoen

Het seizoen start in juni in Rusland en het hele circus komt 17 en 18 juli ook naar Oss. “Normaal hebben we nu al zo’n 10 wedstrijden gereden. Ik ben in de voorbereiding dit jaar veel meer in Nederland geweest. Normaal ga ik ook de hele winter naar Spanje, daar ben ik nu maar weekje geweest. Op zich was het allemaal wel even fijn, maar ik ben toch wel weer heel blij dat we volgende week weer kunnen beginnen.”

Herlings is bij de persconferentie georganiseerd door de organisatie van de Grand Prix in Oss. "Het is natuurlijk dichter bij huis, het is gewoon een prachtige baan en een mooie locatie," aldus de crosser. Mocht hij winnen dan is het de vijftiende GP die hij in Nederland wint.

Alle GP's rijden

Het doel van de Brabantse crosser is natuurlijk duidelijk: winnen. Maar Herlings heeft ook nog een bijkomend doel dat misschien nog wel belangrijker is. . “Het is voor mij belangrijk dat ik gewoon eens alle GP’s ga rijden, want dat is me al een aantal jaren niet meer gelukt.”

