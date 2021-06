Geen coronapatiënten meer in Geldrops ziekenhuis, personeel krijgt ijsjes

Het ziekenhuispersoneel werd getrakteerd op ijsjes (foto: St. Anna Ziekenhuis). vergroot

In het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop liggen voor het eerst sinds het uitbreken van de tweede coronagolf geen coronapatiënten meer. De laatste patiënt is woensdag ontslagen.

Om te vieren dat in het ziekenhuis nu geen coronapatiënten meer liggen, heeft de directie het personeel donderdag getrakteerd op ijsjes. “Onze mensen hebben de afgelopen tijd extra gewerkt en steeds hun beste beentje voortgezet, dus dit werd enorm gewaardeerd”, zegt een woordvoerster.

Dat het ziekenhuis in Geldrop nu ‘coronavrij’ is, wil niet zeggen dat het zo blijft. “Als Brabantse ziekenhuizen hebben we afgesproken dat we patiënten verdelen, dus het kan morgen zomaar weer anders zijn”, zegt de woordvoerster.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.