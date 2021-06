Jaimy de Laat uit Roosendaal vermist, politie maakt zich ernstige zorgen

De politie maakt zich ernstige zorgen over Jaimy de Laat (36) uit Roosendaal. Hij wordt sinds afgelopen maandag vermist.

De Laat werd voor het laatst gezien op de Onyxdijk in zijn woonplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor, zegt een woordvoerder van de politie. De Laat droeg een zwarte trui, bruine orthopedische schoenen, een oranje zomerjas en een spijkerbroek.

In het opsporingsbericht staat dat Jaimy de Laat meestal een zilveren schakelketting draagt. Hij heeft een tatoeage met het woord ‘oma’ op zijn arm.

Via Burgernet werden mensen opgeroepen om naar hem uit te kijken, maar die oproep leverde niets op. Mensen met tips over de vermissing worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0800-6070.