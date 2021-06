Provinciale weg tussen Deurne en Helmond dicht nadat truck viaduct raakt

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision. vergroot

De provinciale weg tussen Deurne en Helmond (N270) is donderdagavond rond half tien in beide richtingen afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. De vrachtwagen was hoger dan het viaduct waar de chauffeur onderdoor reed. De vrachtwagenchauffeur reed zich klem.

Malini Witlox Geschreven door

De trucker vervoerde twee grote kratten waar machines in zitten. Op de weg liggen delen van de kratten. De weg is afgezet en wordt opgeruimd.

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision.

