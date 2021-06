Mishandeling in park Eindhoven, slachtoffer loopt blijvend letsel op

Het slachtoffer zat nietsvermoedend op een bankje. (foto: Instagram politie Eindhoven). vergroot

Een man is begin mei in het Severijnpark in Eindhoven zonder enige aanleiding ernstig mishandeld. Hij zat nietsvermoedend op een bankje in het park, toen hij door twee belagers werd geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep blijvend letsel op, zo maakte de politie vrijdag bekend.

Sandra Kagie Geschreven door

De mishandeling gebeurde op zaterdag 8 mei rond zeven uur 's avonds in het park langs het Beatrixkanaal. Op dat moment liep er een man met vermoedelijk een labrador door het park. Hij riep iets naar de daders. Zij renden vervolgens weg.

De politie is nu op zoek naar mensen die mogelijk op de avond van 8 mei iets hebben gezien in het park. Heel specifiek komt de politie graag in contact met de man met de hond die de daders op die bewuste avond aansprak.

