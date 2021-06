Wachten op privacy instellingen... Ingrid op de voormalige corona-afdeling van het St. Anna Ziekenhuis Volgende Vorige vergroot 1/2 Ingrid werkte meer dan een jaar op de corona-afdeling 'Ineens is het leeg'

Meer dan een jaar lang kwam patiënt na patiënt binnen op de corona-afdeling van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. De een nog zieker dan de ander. Maar nu steeds meer mensen zijn ingeënt en de cijfers de goede kant op gaan, is zo'n speciale afdeling niet meer nodig. Ingrid Neijssen, verzorgende op de corona-verpleegafdeling, blikt terug op een zware tijd.

Imke van de Laar

Nog steeds met een beetje met ongeloof kijkt Ingrid rond op de voormalige corona-afdeling van het St. Anna Ziekenhuis. De bedden zijn leeg, de afdeling is gesloten. "Dat hier nu geen corona-patiënten meer liggen, is vreemd. Maar stiekem wel heerlijk."

Ingrid werkt als verzorgende op de corona-verpleegafdeling. Toen de eerste corona-patiënten binnen kwamen, was zij erbij. Ingrid blikt terug: "Dat was meteen heel heftig. Mensen waren flink ziek. We sprongen in het diepe, maar wisten niet hoe we hen het beste konden helpen. Dat was heel moeilijk."

"Je voelt soms echt onmacht."

De langdurige zorg voor corona-patiënten was zwaar. "Als je alles uit de kast hebt gehaald om te zorgen dat een patiënt er bovenop komt, maar je hoort dan dat hij toch is overleden, is dat heel zwaar. Je voelt dan soms echt onmacht. Maar als team hebben we elkaar daar goed in kunnen steunen."

Op de voormalige corona-afdeling wordt nu de reguliere zorg weer opgepakt. En dat vindt Ingrid heel fijn. "Heerlijk, dat je weer je eigen patiënten hebt waar je voor kan zorgen. Als is het wel vreemd om deze bedden leeg te zien."

Na de eerste golf is, heeft het St. Anna Ziekenhuis ook een tijdje geen corona-patiënten gehad. Ingrid: "Maar toen voelde het anders. We wisten dat het waarschijnlijk nog niet echt voorbij was."

"Het is klaar, zo voelt het."

Nadat er twee dagen geen corona-patiënten meer waren, zijn er vrijdag toch weer twee mensen opgenomen. Maar die komen niet meer op de corona-afdeling te liggen. Ingrid: "Nee, die worden in isolatie op gewone afdelingen verzorgd. We hebben de sluiting van de corona-afdeling gevierd met het hele team, het was echt een ontlading. Nu is het klaar, zo voelt het."

Bedden op de voormalige corona-afdeling zijn nu leeg .

