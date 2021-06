'Koning van de assist' Mounir El Allouchi vertrekt na negen jaar bij NAC

Mounir El Allouchi tekent geen nieuw contract bij NAC. De middenvelder heeft besloten om na negen jaar een nieuwe uitdaging te zoeken. El Allouchi groeide de laatste jaren uit tot één van de bepalende spelers bij de Bredase club en viel afgelopen seizoen vooral op door het grote aantal assists die hij gaf.

Het vertrek van Mounir El Allouchi bij de Bredase voetbalclub komt niet als een donderslag bij heldere hemel. De onderhandelingen tussen de 26-jarige speler en NAC liepen in de winterstop al eens vast en de Roosendaler gaf later ook nog eens aan hij graag hogerop wil voetballen. Omdat NAC niet promoveerde naar de eredivisie, leek de bekendmaking van zijn vertrek dan ook een kwestie van tijd.

El Allouchi bevestigt dat nu: "Ik verlaat NAC met veel pijn in mijn hart", zo zegt hij. "Ik heb er lang over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik een stap wil maken." Waar die volgende stap hem brengt, is nog niet duidelijk.