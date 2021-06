Laatste PSV-duel zal vreemd aanvoelen voor Aniek Nouwen en haar ouders

Wachten op privacy instellingen... Aniek Nouwen (foto: OrangePictures). Volgende Vorige vergroot 1/2 De ouders van Aniek Nouwen over aanstaand vertrek dochter: 'We zijn super trots'

In huize Nouwen stijgt de spanning met de dag: Aniek staat namelijk met de PSV vrouwen in de bekerfinale. Het is voor de verdedigster uit Deurne de laatste kans om de allereerste prijs met PSV te pakken, want dit duel zal haar laatste in het PSV-shirt worden. “PSV is als thuiskomen, dus dat zal ik echt gaan missen.”

Job Willemse Geschreven door

De plak- en fotoboeken liggen al verspreid over de tafel. Van vroeger, toen Aniek nog bij de plaatselijke voetbalclub in Deurne speelde, maar ook van de afgelopen jaren bij PSV. Van elk seizoen een speciaal fotoboek. Daar zal dus nog één fotoboek bijkomen van het afgelopen seizoen, haar laatste jaar in Eindhoven.

“Ja, het is wel apart”, zegt Aniek zelf over het feit dat ze PSV na dit seizoen na vijf jaar verlaat voor Chelsea. “Het was mijn droom om voor PSV te spelen, als klein kind al. Natuurlijk wil je als voetballer een stap hogerop maken. Maar PSV voelt als thuis. Het zal raar en vreemd voelen om daar komend seizoen niet meer te komen. Ik zal het echt gaan missen.”

De stap die Aniek gaat maken, is ook niet de minste. Ze vertrekt dus naar Chelsea, de club die een paar weken geleden nog in de finale van de Champions League stond. Los van het feit dat het niveau vele malen hoger zal zijn, zal Aniek ook het ouderlijk huis verlaten en voor het eerst op eigen benen gaan staan.

Gemis

Voor Saskia Nouwen, de moeder van Aniek, zal dat toch wennen zijn. “Aniek is echt een gezelligheidsmens. We spelen hier vaak spelletjes, of we gaan even samen naar opa en oma. Dat moeten we toch gaan missen.” Maar op dit moment denkt Aniek er nog helemaal niet aan dat ze straks alleen zit in Londen. “Dat zie ik wel als ik daar ben. Als het eenmaal zo ver is, zal het wel even lastig zijn om hier thuis te verlaten. Maar ik krijg er ook wat moois van terug.”

De focus van Aniek zelf ligt nu volledig op de bekerfinale. De vrouwen van PSV slaagde er in de afgelopen vijf jaar nog niet in om een prijs te veroveren. Zaterdagavond heeft Aniek nog één kans om én de eerste prijs te pakken, én op een mooie manier afscheid te nemen van haar geliefde PSV. “Dat zou het voor mij echt afmaken. We gaan er vol voor en ik heb er natuurlijk alle vertrouwen in dat we de beker gaan pakken.”

Kers op de taart

Tijdens die laatste wedstrijd, denkt Aniek geen moment bezig te zijn met het feit dat het haar laatste keer is in het PSV-shirt. “Nee, hoor. Het is vooral een wedstrijd die ik heel, heel graag wil winnen. En daar wil ik alles voor geven. Daarna zal ik vast wel iets of wat emotioneel worden. Maar ik wil dolgraag de beker pakken, dat zou echt de kers op de taart zijn voor mijn tijd bij PSV.”

