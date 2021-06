Baanwielrenner Harrie Lavryesen wil goud in Tokio na jaar zonder wedstrijd

Harrie Lavreysen vergroot

Het is voor gouden medaillekandidaat Harrie Lavreysen geen probleem dat hij al meer dan een jaar geen wedstrijden heeft gehad. Corona is de hoofdoorzaak. Het EK-baanwielrennen dat deze maand in Wit-Rusland zou zijn, is afgelast vanwege problemen in dat land. Zeven weken voor de start van de Olympische Spelen 7 vragen aan Harrie Lavreysen uit Luyksgestel.

De Olympische Spelen zijn straks in augustus je eerste wedstrijd sinds het WK in februari 2020. Hoe ga je daar mee om?

“Het is best wel gek, zolang geen wedstrijden. Binnen Nederland hebben we gelukkig veel concurrentie en hebben we onderling wel veel wedstrijden gedaan. Dat is een voordeel.”

Hoe ziet jouw leven er eigenlijk uit in deze tijd?

“Trainen, eten, slapen en aftellen naar de Spelen. Door corona is het nog meer topsport geworden. Ik doe er niks meer naast, ga niet eens meer op bezoek bij mijn ouders of vrienden. Alles om te voorkomen dat ik corona krijg."

Ben je gevaccineerd?

“Ja als een van de eerste sporters die naar de Spelen gaan. Het is voor mij geen issue.”

In je tijd als BMX’er heb je heel vaak je schouders uit de kom gehad. Als baanrenner werd het beter, maar sliep je wel met een speciale band om. Hoe is het nu met je schouders?

“Dat is geen probleem meer. De afgelopen maanden zonder wedstrijden heb ik mijn schouders goed kunnen trainen. Bijkomend voordeel is dat ik nu nog beter mijn fiets onder controle kan houden. Ik slaap nog steeds met die band. Het is misschien niet meer nodig, maar ik wil het risico niet nemen.”

Sportdatabureau Gracenote denkt dat jij op de sprint, teamsprint en bij het keirin goud wint. Wat doe je met zo’n voorspelling?

“Het is leuk om ze horen, maar ik heb die medailles nog niet. Ik moet ze wel verdienen. De verwachtingen zijn altijd al hoog geweest. Die druk laat ik aan me voorbijgaan, al snap ik de verwachtingen als je op drie onderdelen wereldkampioen bent.”

Gezien de omstandigheden en de teneur in Japan over corona, wat verwacht je van de sfeer in Japan?

“Wij baanrenners zitten niet in het Olympische dorp in Tokio. De baan staat in een dorp 300 kilometer verderop. Eerst vond ik dat altijd jammer, nu zie ik het als een voordeel. Het is duidelijk dat ik weinig ga meemaken van het Olympische gevoel.”

Kriebelt het al?

“Weet je wat gek gaat zijn? In een vliegtuig stappen. Ik heb ook al anderhalf jaar niet gevlogen. Maar alles wat ik doe draait om de Spelen, ik heb er veel zin in!”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.