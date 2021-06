Burgemeester sluit Kruisstraat in Eindhoven na toenemende overlast

De politie doet onderzoek na de steekpartij op de Kruisstraat in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat de rumoerige Kruisstraat in de stad voortaan 's avonds en 's nachts afsluiten. Reden hiervoor is de toenemende overlast in de straat. Die afsluiting duurt van acht uur 's avonds tot vijf uur 's morgens.

De maatregel gaat zaterdag in. Bij deze straat en rond de aansluitende Woenselse Markt liggen tientallen kleine winkels en eetgelegenheden.

Politie nadrukkelijk aanwezig

De gemeente probeert samen met andere instanties zoals belastingdienst, justitie en politie al twee jaar de overlast te bestrijden. De politie is nadrukkelijk aanwezig in de wijk.

Sinds 15 mei zijn er camera's op de Woenselse Markt geplaatst, zodat de politie snel kan reageren op verstoringen van de openbare orde. Maar dat bleek onvoldoende, aldus Jorritsma.

Overlast door toeterende auto's

’s Avonds is er steeds meer overlast door auto’s, die luid toeterend en met brullende motoren de rust verstoren. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, besluit de gemeente nu de straat in de nachtelijke uren af te sluiten.

"Mocht de huidige inzet en de genoemde aanvullende maatregel niet voldoende opleveren, weet dan dat we al volop werken aan andere mogelijke maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren", waarschuwt Jorritsma.

Extra maatregel

Hij laat weten dat "deze afsluiting een extra maatregel is bovenop de toch al forse inzet met veel politiemensen en cameratoezicht in dit gebied. Als de situatie erom vraagt, zoals nu, 'schakelen we bij'", schrijft hij in een verklaring. De maatregel is afgestemd met buurtbewoners en ondernemers.

Het gebied dat wordt afgezet (bron: Gemeente Eindhoven). vergroot

