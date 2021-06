Sensationele Faela (13) grijpt net naast winst in finale The Voice Kids

vergroot

Het is de 13-jarige Faela van Deyzen uit Heerle nét niet gelukt: na de zenuwslopende finale werd vrijdagavond live bij talkshow Beau bekendgemaakt dat niet zij, maar haar concurrente Emma uit Kerkrade de winnaar is van het tiende seizoen van The Voice Kids.

Omdat de finale al in april werd opgenomen - om problemen met coronabesmettingen te voorkomen - werd de uitslag van de stemmen live in de talkshow van Beau van Erven Dorens bekendgemaakt. Daar kwam de 13-jarige Emma uiteindelijk uit de envelop als winnares van het jubileumseizoen.

De vier finalisten openden het bal gezamenlijk, met een uitvoering van Bill Withers' klassieker Lovely Day. Even later mocht Faela samen met haar coach Ilse DeLange het podium op voor een duet.

Weer een eigen lied

Toch moest hét hoogtepunt van de show voor Faela toen nog komen. Nadat ze bij de Blind Auditions al de primeur had door als eerste kandidaat ooit haar eigen nummer te zingen, deed ze dat in de finale nog eens dunnetjes over met een gloednieuwe single: The Sailor's Warning. Het leverde haar volop complimenten op van de juryleden, die diep onder de indruk waren.

Na nog een optreden met de andere finalisten én Suzan & Freek, mocht het Brabantse talent nog één keer het podium op met een nummer van Kate Bush. Een eigen keuze, benadrukte coach Ilse, waarmee ze nog maar eens wilde aangeven hoe volwassen haar pas 13-jarige protégé al is.

Helaas was het net niet genoeg voor de eindoverwinning. Toch valt er ook voor Faela wat te vieren: haar nieuwe single is vanaf vrijdagavond 23.00 uur te beluisteren op Spotify en YouTube.

