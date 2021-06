Brandweer redt vier mensen uit brandend huis

Wachten op privacy instellingen... De brandweer bij het huis aan de Zorgvlietstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vier gewonden bij brand in huis Breda

Bij een brand in een huis aan de Zorgvlietstraat in Breda zijn vrijdagnacht vier mensen gewond geraakt. De brandweer had een ladder nodig om hen uit het huis te halen.

Het vuur werd rond drie uur ontdekt.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Vorig jaar ook al

Volgens een ooggetuige zou er vorig jaar al vaker brand zijn geweest op dit adres.

Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Tijdens het blussen van de vlammen werd de straat volledig afgesloten.

Het vuur in het huis aan de Zorgvlietstraat in Breda werd rond drie uur 's nachts ontdekt (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Politie en brandweer bij het huis aan de Zorgvlietstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.