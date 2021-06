Brand verwoest opslagruimte bij partycentrum Bommel in Valkenswaard

Een opbergschuur van partycentrum Bommel aan de Bergstraat in Valkenswaard is vrijdagnacht door brand verwoest.

"De brandweer heeft de schuur opengebroken en klom op het dak om het vuur te blussen", laat een ooggetuige weten. Wat er in de schuur werd opgeslagen, is niet bekendgemaakt.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Volgens de ooggetuige was er vorige week ook al iets aan de hand in deze straat. "Toen was de hele straat bedolven onder papier."