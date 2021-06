Filmliefhebbers hebben zin in eerste bioscoopbezoek na coronasluiting

Wachten op privacy instellingen... Eindelijk weer een uitje met popcorn en een film (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Filmliefhebbers mogen eindelijk weer naar de film.

Filmliefhebbers hebben hun bioscoopbezoek de afgelopen maanden gemist. Op zaterdag, de eerste dag waarop bioscopen dankzij versoepeling van de coronamaatregelen open mogen, zijn veel avondvoorstellingen uitverkocht. Eén fanatiekeling bij Pathé in Tilburg gaat zelfs drie keer naar de film.

Rebecca Seunis & ANP Geschreven door

Bij Industry Bioscoop Veghel is het ‘heel druk’, zegt een woordvoerder. “De Slag om de Schelde is vandaag zelfs twee keer uitverkocht. Maar er zijn meerdere films waar bijna geen plekken meer zijn. Die zitten zaterdagavond ook wel helemaal vol.” Volgens haar zijn mensen heel blij dat ze weer naar de film kunnen. "Iedereen is heel enthousiast. Eindelijk weer een uitje."

Onze verslaggever vroeg mensen in de Pathé in Tilburg of ze blij zijn met de heropening. "Het voelt fijn, de laatste keer was 14 december. Eindelijk weer in het vertrouwde nest.” Een andere jongen zegt: “Ik heb al drie keer gereserveerd voor vandaag… en morgen ook weer.”

50 mensen

In bioscopen mogen in eerste instantie vijftig mensen per zaal worden ontvangen. De sector rekent erop dat dit aantal eind van de maand omhoog mag.

Sommigen stonden zaterdagochtend al vroeg in de rij, zeggen woordvoerders van ketens Pathé en Kinepolis tegen het ANP. "De eerste bezoekers stonden vanochtend al voor openingstijd voor de deur en kwamen met veel enthousiasme binnen. Veel zalen zijn al uitverkocht. Met stip op nummer 1 staat De Slag om de Schelde, bijna een kwart van de bezoekers bij Pathé gaat naar deze Nederlandstalige productie.”

Bioscopen mogen eindelijk weer open. vergroot

Ook bij Kinepolis (met vestigingen in Den Bosch, Oss en Breda) zijn voorstellingen zaterdag en de komende dagen uitverkocht.

De ketens zijn blij met het enthousiasme van de bioscoopgangers. "Je merkt dat mensen er onwijs veel zin in hebben om weer naar de bioscoop te kunnen. Dat is erg mooi om te zien", zegt de woordvoerder van Kinepolis.

