Jongen (16) aangehouden na steekpartij in Overloon, man in buik gestoken

De bewoner van het huis in Overloon is behandeld en naar een ziekenhuis gebracht (foto: SK-Media). vergroot

De bewoner van een huis aan de Oploseweg in Overloon is zaterdagnacht in zijn buik gestoken. Dit gebeurde na een woordenwisseling. Een 16-jarige jongen uit Venray is aangehouden.

De steekpartij vond rond een uur 's nachts plaats. Op dat moment waren meerdere gasten in het huis aanwezig. Vanwege de ernst van de situatie werden vijf politieauto's en twee ambulances ingezet.

Agenten hebben de gasten gesproken en er zijn getuigenverklaringen afgelegd.

Nacht in ziekenhuis

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Venlo gebracht. Volgens een agent was de man goed aanspreekbaar, maar hij moest wel ter observatie de nacht doorbrengen in het ziekenhuis.

De 16-jarige jongen is vastgezet en wordt zondag uitgebreid verhoord.

Politieauto's en ambulances voor het huis aan de Oploseweg in Overloon (foto: SK-Media). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.