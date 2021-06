'Het ging er nondeju op!', vertelt getuige van massale vechtpartij Deurne

De politie kwam massaal naar de Blasiusstraat in Deurne vanwege de vechtpartij (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

Een buurtbewoner keek zijn ogen uit bij de massale vechtpartij die zaterdagavond uitbrak op het Kerkplein in Deurne. De politie zette uiteindelijk 24 mensen in om de rust te laten terugkeren en veegde het plein in linie leeg.

"Ik had net afgerekend bij het café waar ik iets gedronken had en wilde rond tien uur naar huis gaan", vertelt de buurtbewoner. "Toen ik buiten stond, dacht ik: wat is dat nou hier!"

'Ze waren allemaal tussen de auto's aan het vechten'

"Op de parkeerplaats stond het vol mensen. Die waren allemaal tussen de auto's aan het vechten. Iemand werd geduwd, een ander werd geslagen... Vervolgens kwamen andere groepjes daar weer op af rennen. Die gingen zich er ook mee bemoeien en kregen dan ook klappen."

Volgens de buurtbewoner ging het om een groep die hier wel vaker vecht. "Iedere week bijna. Overal waar deze jongeren komen, hebben ze ruzie." Volgens hem vallen er dan normaal gesproken 'een paar klappen en dan is het over'. "Maar deze zaterdag was het iets meer. Ze zwermden over het Kerkplein. Dan weer naar rechts, dan weer naar links."

Corona-agressie

Zijn auto stond op de parkeerplaats, maar die liet hij vanwege de relschoppers maar even staan. "Daar kon ik zo niet mee wegrijden, zag ik. Dat ging nooit lukken. Ik kon niet tussen die mensen door, want dan zouden ze waarschijnlijk mijn auto vernield hebben."

Uiteindelijk heeft hij een halfuur met de eigenaar van een café buiten gestaan voordat hij lopend naar huis ging. "Die zei nog: wat een puinhoop. Er waren geen 150 mensen aan het vechten, maar wel een flink aantal. Een paar bemoeiden zich ermee, dan valt iemand op de grond, die krijgt ook weer een knal... Tja, ze hebben de hele dag zitten zuipen en daar komt dan op een gegeven moment corona-agressie bij. Het ging er nondeju op."

