Wachten op privacy instellingen... De trossen zijn weer los, rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw vaart weer rond Volgende Vorige vergroot 1/2 De trossen zijn los, rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw vaart weer rond

Musea, bioscopen, restaurants en terrassen liepen zaterdag op de eerste dag van de nieuwste versoepelingen goed vol. Minder 'in het oog springend' kwam aan de rand van Biesbosch ook rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw weer tot leven. “Het was een lange winter”, aldus directeur Adriaan Schuller. “Onze vloot van zeven schepen heeft al die tijd stil gelegen, maar we mogen weer én dat weten de passagiers gelukkig ook. De belangstelling voor een rondvaart komt, weliswaar voorzichtig, ook weer op gang. De trossen zijn weer los.”

Rob Bartol Geschreven door

De eerste afvaart na maanden van gedwongen stil liggen voor de wal was zaterdagmiddag rond half-één: een mijlpaal. "We mogen nog niet onze maximale capaciteit van de rondvaartboten gebruiken", vertelt Adriaan Schuller. "Maar we zijn blij dat het weer kan en mag. Op de Zilvermeeuw 2 kunnen we nu maximaal honderd passagiers meenemen, dat zijn er vijftig per dek en dan houden we bewust nog heel veel extra ruimte over zodat passagiers ook buiten op het bovendek kunnen lopen en zitten."

"Opvallend is dat er veel bruiloften worden geboekt."

De eerste afvaart in maanden was redelijk bezet, de tweede wat minder. "Je merkt echt dat mensen nog wat onwennig zijn, alsof we het nog niet helemaal bevatten dat er weer meer kan en mag", aldus Schuller. "Opvallend is dat er veel bruiloften worden geboekt, het lijkt of iedereen heeft zitten wachten tot ze weer een feest konden geven."

De afgelopen maanden toen de schepen noodgedwongen in Drimmelen voor de wal lagen is er bij De Zilvermeeuw vooral gepoetst. "Onze schepen zijn echt helemaal spic en span. We hebben ze gepoetst van boven naar beneden en toen die klus klaar was, zijn we maar weer gaan poetsen . Maar toen van beneden naar boven", vertelt Schuller lachend. "Je komt geen vlekje meer tegen. Daarnaast hebben we ook veel onderhoud gepleegd aan de schepen."

Hoewel de 'poetsperiode' een gedenkwaardige en anekdotische periode was voor het familiebedrijf, was het gemis aan varen en bedrijvigheid enorm. "Ook voor ons personeel was het niet leuk, uiteindelijk wil iedereen gewoon varen. Dat zie je nu ook hier bij de jachthaven, nu er weer meer mag en bedrijfjes weer opengaan zie je dit deel van Drimmelen 'toeristisch' opleven. We hopen op een mooie zomer."

vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.