Man (22) opgepakt voor brandstichting in meerdere caravans

De 22-jarige man is zondag opgepakt (foto: politie). vergroot

Een 22-jarige man uit Veghel is zondag opgepakt omdat de politie denkt dat hij betrokken is bij meerdere brandstichtingen in zijn woonplaats. Het gaat onder andere om verschillende caravans die in brand zijn gestoken.

Rebecca Seunis Geschreven door

De brandstichtingen vonden de afgelopen weken plaats. Op vrijdag 4 juni werd er brand gesticht in een achtertuin van een huis aan de Zwaluwendonk. Midden in de nacht, even na twee uur, werd de brand in de tuin ontdekt.

Op 21 mei werd rond kwart voor elf ‘s avonds een caravan in brand gestoken aan de Patrijsdonk. Een alerte buurtbewoner kon de brand snel blussen. Even verderop aan de Meeuwdonk werd kort daarna rond tien over elf nog een brand bij een caravan ontdekt. Ook deze werd snel geblust door alerte buurtbewoners.

Op 11 mei was het raak met afval dat in brand was gestoken aan de Gruttodonk. Een dag eerder op 10 mei werd de schutting van een huis aan de Kievietdonk in brand gestoken.

Dankzij camerabeelden en getuigen kon de 22-jarige man worden gepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting en diefstal op het werk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.