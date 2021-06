Auto slaat over de kop bij Etten-Leur, A58 weer vrij

vergroot

De A58 was zondagmiddag tijdelijk dicht, omdat er een auto over de kop was geslagen bij Etten-Leur. Er landde een traumahelikopter op de snelweg.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Politiemensen doen onderzoek. Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren.

De ANWB meldde dat de weg van Bergen op Zoom naar Breda volledig was afgesloten. Bestuurders moesten omrijden via de A17 en A16.

