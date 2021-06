Bestelbus vol grondstoffen voor drugs op z'n kant na politieachtervolging

Wachten op privacy instellingen... foto: SQ Vision Mediaprodukties. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. De politie nam een auto in beslag (foto: SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/5 De bestuurder van een bestelbus die vanwege een lopend onderzoek werd gevolgd door de politie, is zondagmiddag uit de bocht gevlogen bij een achtervolging.

De bestuurder van een bestelbus vol met grondstoffen voor drugs is zondagmiddag uit de bocht gevlogen tijdens een politieachtervolging. Dat gebeurde op de Rijssellaan in Eindhoven. De politie zette de achtervolging op het busje in vanaf een opslaglocatie in de buurt. De bestuurder raakte bekneld en werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder negeerde eerder een stopteken. De bus zat vol met dozen waar grondstoffen voor synthetische drugs inzaten. Het gaat om een zeer grote hoeveelheid. De politie, waaronder de Landelijke Eenheid, was met veel manschappen aanwezig. Ook landde er een politiehelikopter, iets dat zelden voorkomt bij een achtervolging.

De 23-jarige bestuurder van het busje werd na controle in het ziekenhuis aangehouden. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Nog twee invallen

Niet veel later deed de politie een inval bij opslagruimtes van Shurgard aan de Ambachtsweg in dezelfde stad. Mogelijk was het busje daar eerder gezien. De politie bevestigt dat ook daar een 'grote hoeveelheid' grondstoffen gevonden is. Hoeveel precies, wil de politie niet zeggen.

De politie nam een auto in beslag (foto: SQ Vision). vergroot

De politie onderzocht ook nog een manege in Mariahout, maar daar werden geen drugs gevonden. Wel werd er een auto in beslag genomen. Volgens de politie was er een link tussen het busje en het adres van de manege. De bewoners van de manege zeggen dat ze niets met de zaak te maken hebben.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.