RBC-fans na 10 jaar nog steeds boos en verdrietig over faillissement

Wachten op privacy instellingen... Eric en Floyd houden de herinnering aan RBC Roosendaal levend met een podcast. Volgende Vorige vergroot 1/2 RBC Roosendaal ging tien jaar geleden failliet en dat doet nog steeds pijn bij de fans Floyd en Eric.

Voetbalclub RBC Roosendaal ging op 8 juni 2011 failiet. Een zwarte bladzijde in het leven van de supporters en een herinnering die nog altijd pijn doet. Zoals bij Floyd Aanen en Eric Konings. Tien jaar na dato houden zij met podcast De Luijten de herinnering aan de overleden profclub levend. "Want ik heb er nog slapeloze nachten van."

Ronald Strater Geschreven door

Het stadion aan de Borchwerf in Roosendaal staat er nog altijd. En het is ook nog steeds het onderkomen van de Roosendaalse Boys Combinatie. Op 8 juni 2011 werd de stekker uit de profclub getrokken. RBC werd op 2 december van dat jaar heropgericht en speelt nu in de tweede klasse van het amateurvoetbal. Toch leeft er onder de diehard supporters nog altijd die ene droom, de droom om terug te keren in het betaalde voetbal. "Het lijkt mij fantastisch als we hier NAC of Willem II ooit weer mogen ontvangen", zegt Eric Konings.

Konings zit met zijn kameraad Floyd Aanen op de tribune van de oude Volta Side, de plek waar de meest fanatieke RBC-supporters altijd naar de wedstrijden keken. Dit keer geen gejuich, gescheld en schraal bier. De heren nemen er nu podcast De Luijten op. Om de paar weken duiken ze met gasten in het verleden van de ter ziele gegane betaaldvoetbalclub.

"Er zijn in het verleden heel mooie dingen gebeurd bij RBC", legt Eric uit. "De uitslagen kunnen we allemaal terugvinden in de archieven, maar de anekdotes en het gevoel proberen wij te vangen met de podcast."

"RBC-supporters vielen elkaar huilend in de armen nadat RBC failliet was verklaard."

Op de tribune zit ook Sander Kruis, oud-speler van de club. Hij speelde met RBC het laatste duel in het betaald voetbal en heeft zelfs het wedstrijdshirt uit die tijd bij zich. "Ik kan me de dag nog goed herinneren dat RBC failliet ging", zo zegt de Gastelaar als gast van de podcast. "Het zat eraan te komen, maar toch belde ik meteen mijn vader om te zeggen dat het echt klaar was. Het was een domper."

Floyd Aanen was op dat moment met zijn medesupporters in het centrum van Roosendaal. "Ik was bezig met het verdriet van Roosendaal", zo vertelt hij over die 8e juni in 2011. "Ik liep over de Markt waar mensen elkaar huilend in de armen vielen nadat ze hoorden dat RBC failliet was verklaard. Het deed pijn dat er geen betaald voetbal meer was in Roosendaal."

"Het verdriet en de boosheid slijt niet. Ook niet na tien jaar."

En nog steeds is die wond niet genezen. RBC Roosendaal klopte toentertijd bij de gemeente aan voor een garantstelling van één miljoen euro om met de schuldeisers tot een akkoord te komen, maar vond geen gehoor. Het is nog altijd iets wat Eric Konings maar moeilijk kan verkroppen. "Het was niet nodig geweest", zo meent hij. "Natuurlijk ligt de fout in eerste instantie bij de club, maar ik denk ook dat de gemeente en de ondernemers er hun schouders onder hadden moeten zetten. Het verdriet en de boosheid slijten niet. Ook niet na tien jaar."

De hang naar het verleden is groot bij Konings en Aanen. Niet zo vreemd, want zij groeiden op bij de club. In hun hart zijn de twee nog steeds die fanatieke supporters van weleer. De herinnering aan de profclub RBC houden zij daarom levend met een leuke podcast. Hopelijk komt hun droom op een nieuw avontuur in het betaald voetbal uit. Dat zou alleen al goed zijn voor de nachtrust. "Want ook tien jaar na het faillissement heb ik er nog slapeloze nachten van", zo besluit Floyd Aanen.

Luister hier naar de podcast De Luijten met als gast Sander Kruis.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.