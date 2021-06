Man (18) mishandeld in het centrum van Bergen op Zoom, viertal opgepakt

De jongen werd mishandeld op het Thaliaplein in Bergen op Zoom (beeld: Google Streetview). vergroot

Een man van achttien uit het Zeeuwse Sint-Annaland is zaterdag door vier jongeren mishandeld in het centrum van Bergen op Zoom. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het viertal is aangehouden. Het gaat om twee jongens van zeventien, een jongen van zestien en een man van twintig.

Sandra Kagie Geschreven door

De verdachten komen allemaal uit Bergen op Zoom. Het slachtoffer is een bekende van het viertal, zo laat de politie maandagochtend weten. Bij de politie kwam zaterdagmiddag om kwart voor twee een melding binnen van een vechtpartij op het Thaliaplein. Toen de agenten daar aankwamen, was het viertal al vertrokken.

Later aangehouden

Een zoektocht in de buurt leverde niks op. Maandagochtend en ook zondag al, werden de vier alsnog aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De aanleiding voor de vechtpartij en mishandeling is niet bekend. Dit wordt door de politie onderzocht.

