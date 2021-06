Wachten op privacy instellingen... Bij een ongeluk in een machinefabriek in Werkendam is een medewerker om het leven gekomen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Medewerker overleden bij ongeluk in machinefabriek in Werkendam

Bij een ongeluk in een machinefabriek aan de Hulsenboschstraat in Werkendam is maandagochtend een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een medewerker van het bedrijf. Het ongeluk gebeurde op de werkvloer.

Volgens een woordvoerder van de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft het slachtoffer 'bij werkzaamheden iets tegen zijn hoofd aan gekregen waardoor hij is overleden'. Meer informatie geeft de inspectie op dit moment niet. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Collega's van het slachtoffer worden opgevangen, zo liet de politie eerder al weten. Voor hen wordt slachtofferhulp ingeschakeld.

