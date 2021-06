Wachten op privacy instellingen... In de cockpit bij Mathieu van der Poel (beeld: Alpecin-Fenix) Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo voelt het om voor heel eventjes Mathieu van der Poel te zijn

Dat Mathieu van der Poel behendig is op een fiets, weten we natuurlijk allang. Hoe het voelt om deze alleskunner op de fiets te zijn, kunnen echter maar weinigen zich voorstellen. Dankzij beelden die zijn ploeg Alpecin-Fenix maandag via social media deelde, kun je je nu echter eventjes (één minuut en 53 seconden om precies te zijn) Mathieu van der Poel wanen.

Sandra Kagie Geschreven door

Stap op zijn mountainbike en stort je naar beneden. En natuurlijk pak je aan het eind ook even die wheelie mee.

De beelden zijn gemaakt met een GoPro-camera tijdens een hoogtestage in de buurt van La Plagne in Frankrijk. "Het is een afdaling die Mathieu kent op ongeveer een kwartiertje van La Plagne", vertelt een woordvoerder van de ploeg maandag.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.