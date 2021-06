Brandweer bevrijdt klein meisje uit hete auto: 'Ze was even overstuur'

De brandweer sloeg een ruit van de auto in, zodat die van het slot gehaald kon worden (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

De brandweer heeft maandagmiddag een klein meisje gered uit een auto op het Raadhuisplein in Woudrichem. In de auto was het behoorlijk warm door de zon die erop scheen.

De moeder stond buiten de auto toen die in het slot schoot. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk maar de moeder kon de auto niet meer zelf open krijgen. Daarop werd de brandweer gebeld.

Beertje

De brandweer heeft een zijruit ingeslagen om zo de auto van het slot te halen. Zo kon het kind, dat op de achterbank zat, eruit.

"Het meisje was even overstuur maar snel getroost door de moeder", laat een ooggetuige weten. "Van de brandweer kreeg het kind nog een beertje en ze mocht nog even in de brandweerauto kijken als troost. "

De brandweer slaagde erin het kind uit de warme auto te halen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

