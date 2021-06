Uren varen om post te bezorgen op 5 adressen: dat verdient een postzegel

PostNL geeft op 22 juni drie speciale postzegels uit als eerbetoon aan de varende postbodes in de Biesbosch. Vorig jaar kwam na 125 jaar een einde aan deze bezorgdienst. De herinneringszegels worden gepresenteerd bij de onthulling van een monument van een postbootje op een rotonde in Drimmelen.

De voorloper van PostNL begon in 1896 met de postbezorging in de Biesbosch. Vorig jaar besloot PostNL te stoppen met de postbezorging in de Biesbosch. “De postboot is voor vijf adressen en slechts enkele brieven zo’n drie uur onderweg”, vertelde woordvoerster Tanja Hoogkamer toen. “Dat is te duur en te omslachtig.”

In Drimmelen viel het besluit, dat iedereen al lang had zien aankomen, toch nog rauw op het dak. “Ze dreigden met stille trom uit de Biesbosch te vertrekken”, zegt Rinus Rasenberg voorzitter van de stichting Vrienden van de Biesbosch. "Maar dat hebben we dankzij de kooiker niet laten gebeuren."

“De voormalig beheerder van de eendenkooi in de Biesbosch, Jan Reuser, is een van de vijf postadressen in de Biesbosch. Hij merkte in gesprekken met PostNL dat ze weinig wisten over hun eigen historie”, zegt Rasenberg. “Met Reuser als boegbeeld hebben we ze in gesprekken kunnen overtuigen hoe belangrijk de postbezorging in de Biesbosch was voor de bewoners. En dat 125 jaar lang. Het einde van dat tijdperk moest hoe dan ook officieel worden afgesloten. PostNL ging daarmee akkoord."