De hond van Jan en José werd doodgeschopt door een buurman

"We zijn inmiddels wat rustiger geworden, het is behoorlijk heftig geweest", vertelt Jan Bartels uit Lierop. Hij doet aan Omroep Brabant zijn verhaal over de mishandeling van zijn hond Neeltje. De hond werd geschopt door de buurman en overleefde dat niet. Bij de deur van de dierenarts is ze overleden.

De buurman woont er nog maar een paar maanden en Jan had in de eerste instantie best goed contact met hem. Ze keken samen voetbal en de honden speelden met elkaar. De buurman gaf Neeltje zelfs voer, terwijl Jan en José dat eigenlijk niet wilden hebben, de hond was op dieet.

Dat was volgens Jan ook de reden dat Neeltje de tuin van de buurman in liep. Ze wist volgens hem niet beter dan dat ze brokjes van hem kreeg. Als hij bij hen over de vloer kwam, nam hij ook wel eens een botje mee.

"Na het begraven is het uithuilen en opnieuw beginnen."

Maar de relatie met de buurman was bekoeld en hij wilde Neeltje niet meer in zijn tuin hebben. Hoewel Jan en José inmiddels een raster tussen de tuinen gemaakt hadden, belandde Neeltje zondag toch in de tuin van de buurman. "Hij kwam ineens hard aanlopen en schopte onze Neel zo hard in haar buikstreek dat ze omhoog werd geschopt. Ze jankte van de pijn. Ze strompelde naar huis en binnen is ze in elkaar gezakt. Bij de deur van de dierenarts is ze overleden."

"Nu is het janken en straks moeten we weer doorgaan", zegt Jan. "We gaan het hondje morgen begraven in de tuin, naast de vorige hond. En dan is het uithuilen en opnieuw beginnen."

Neeltje was 14 jaar oud en kwam uit Spanje. "De laatste 10 jaar hebben we haar zo veel mogelijk gelukkig gemaakt. De laatste tijd had ze last van artrose maar er was een nieuw middel gevonden. Daardoor konden we medicijnen afbouwen."

"Ze liep dit weekend zo lekker in de bossen en nu is ze dood."

"Ze was weer een jonge hond. Wij en de hond waren gelukkig. Ze liep dit weekend nog zo lekker in de bossen en nu is ze dood." Jan vertelt aangeslagen hoe hij Neeltje net iets anders neerlegde als ze op de foto ligt. "Ze ligt me nu aan te kijken."

De politie is zondag op de melding afgekomen en nam de buurman volgens Jan mee voor verhoor. Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat de buurman een nacht heeft doorgebracht in de cel. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan en kijkt de politie naar camerabeelden.

