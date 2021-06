A50 bij Veghel tot 16.00 uur dicht door gekantelde vrachtwagen

De problemen op de A50 bij Veghel, waar dinsdagochtend vroeg een vrachtwagen kantelde, gaan uren duren. Volgens de ANWB blijft de snelweg in de richting van Oss waarschijnlijk tot vanmiddag vier uur dicht. Een vrachtwagen met mengvoer kantelde rond halfzeven op de snelweg van Eindhoven in de richting Oss.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes. De vrachtwagen ligt dwars over de snelweg. Rond kwart over zeven werd verkeer dat achter het ongeluk vast kwam te staan via de linkerrijstrook langs de gekantelde vrachtwagen geleid. Hiervoor werd de vrachtwagen iets aan de kant geschoven.