A50 bij Veghel weer vrij, weg was uren dicht door gekantelde vrachtwagen

Foto: Sander van Gils / SQ Vision. Foto: Wijkagent Ger Roumen, @WA_schijndel Foto: Sander van Gils / SQ Vision. Foto: Sander van Gils / SQ Vision. A50 bij Veghel tot 16.00 uur dicht door gekantelde vrachtwagen

De problemen op de A50 bij Veghel, waar dinsdagochtend vroeg een vrachtwagen kantelde, duurden uren. Rijkswaterstaat verwachtte dat de snelweg in de richting van Oss waarschijnlijk tot vanmiddag vier uur dicht zou blijven, maar de weg ging rond kwart over drie 's middags weer open.

Een vrachtwagen met mengvoer kantelde op de snelweg in de richting van Eindhoven naar Oss. De chauffeur van de vrachtwagen is bij het ongeluk gewond geraakt aan zijn arm, meldt een wijkagent.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes in de ochtend. De vrachtwagen lag dwars over de snelweg en blokkeerde de vluchtstrook en de rechterrijstrook. Verkeer dat achter het ongeluk vast kwam te staan, mocht vanaf acht uur over de linkerrijstrook langs de gekantelde vrachtwagen rijden. Hiervoor werd de vrachtwagen iets aan de kant geschoven.

Verder bleef de weg bij tussen Veghel en Veghel-Noord dicht, zo meldt de ANWB. Mensen die vanuit Eindhoven richting Oss wilden, moesten omrijden via Den Bosch.

Leegzuigen

De vrachtwagen moest eerst worden leeggezogen voordat de truck kon worden geborgen. Dat was volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat de reden dat de problemen zo lang duurden. Rond halfeen was de vrachtwagen leeg. Op dat moment moest worden bekeken wat de schade aan het asfalt was.

Ook in de andere richting liep het verkeer dinsdagochtend vast. Rond kwart over negen stond er op de A50 richting Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel, nog een korte kijkersfile. Even daarna waren de problemen in die richting voorbij.

Ook ongeluk op A59

Op de A59, de omleidingsroute, gebeurde iets voor acht uur ook een ongeluk. Daardoor ontstond ook daar vertraging. Tussen knooppunt Empel en Kruisstraat moest je rond die tijd rekening houden met een halfuur vertraging.

Rond kwart over acht was de weg daar weer vrij.

