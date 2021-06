BMX'er Twan van Gendt ondanks blessure toch naar Olympische Spelen

Twan van Gendt mag meedoen aan de Olympische Spelen. De Bosschenaar moet nog wel aantonen dat hij helemaal hersteld is van een blessure. Begin april liep Van Gendt een ontwrichte schouder op bij een val, daarna heeft hij geen wedstrijden meer gereden.

Van Gendt is de regerend wereldkampioen. Hij is door de bondscoach aangewezen voor de Olympische Spelen omdat Van Gendt in zijn ogen tot de wereldtop behoort. Wel moet de Bosschenaar nog aantonen dat hij zijn normale niveau weer kan halen.

Volledig hersteld

De 28-jarige Van Gendt veroverde in 2019 bij de WK in Heusden-Zolder de wereldtitel. Van Gendt liep begin vorig jaar een ernstige blessure aan zijn hand op. Omdat de Spelen met een jaar werden uitgesteld, had de wereldkampioen de tijd om volledig te herstellen. Na zijn ontwrichte schouder is hij nu weer volop in training.