In de winkel van Inge mag én wil iedereen achter een naaimachine kruipen

Wie dacht dat naaien oubollig is, komt bij Inge van Liempd-Rijkers bedrogen uit. Ze heeft aan de Geldropseweg in Eindhoven haar eigen zaak, waar je naar hartelust mag komen naaien. 140 naaimachines staan er klaar voor gebruik. Iedereen mag ze aanraken en uitproberen.

Van jong tot oud komt er. Van ervaren naaisters tot beginners. Van oude oma's tot heren die zelf hun broek korter willen kunnen maken. Volgens Inge van Liempd-Rijkers is het altijd druk in haar zaak. Of in haar experience center, zoals ze het zelf noemt. "Het is nergens zo groot. Zelfs vanuit Japan, Duitsland zijn ze hier komen kijken. Ze maken dan foto’s,” vertelt Inge van Liempd-Rijkers enthousiast.

“"Mijn opa is 102 jaar geleden in Veghel begonnen met het verkopen van naaimachines. Ik ben verwend geraakt. Ik mocht altijd alles gebruiken en dan ga je het ook leuk vinden. Al 37 jaar zit ik nu in de naaimachines. Dit is een experience center en dat betekent dat iedereen hier achter een naaimachine mag kruipen. Overal ligt stof en garen. Het idee is ontstaan toen ik een keer in een Apple Store liep in New York. Ik vond het zo gaaf dat je daar alles mag proberen. Dat is een heel goed concept en dat heb ik gejat."

“Naaien is altijd hip. Of het nou uit armoede is of uit luxe."

Inge is regelmatig gastdocent op de vakschool Sint Lucas in Boxtel. Ook probeert ze haar passie over te brengen door online les te geven. Dit is tijdens de coronaperiode geboren. Er is nu bij haar zaak een heuse studio gebouwd. “Naaien is altijd hip. Of het nou uit armoede is of uit luxe. Als je uit eten gaat, kun je denken: ik maak even wat nieuws. Dat heeft dan niemand aan. Niemand die het kent. Tegenwoordig doen mensen het uit creativiteit, net zoals je wilt bakken of schilderen. Je kunt je eigen identiteit meegeven in je kleding en je kunstwerken. Het is niet alleen kleding, maar ook gadgets, handdoekjes, etuitjes. Het is veel leuker dan vroeger. Het is leuk om bezig te zijn achter zo’n apparaat.”

Studenten van de Technische Universiteit, de Design Academy en het Summa College in Eindhoven hebben de zaak, die nu twee jaar open is, ook ontdekt. In een speciaal ingericht hoekje ligt de kleding die ze mede bij Inge konden ontwikkelen, zoals een sportshirt met een ingebouwde hartslagmeter. “Of kleding met glasvezeldraden, waarmee je je gsm kunt opladen. Hoe vet is die combinatie! De studenten laten zien wat ze leren en dat vinden wij ook interessant. Vandaar dit podium.”

Commissaris van de Koning Ina Adema komt de zaak heropenen. En dat maakt Inge trots: “Ik vind dat zo’n groot compliment. Ze wilde het graag zien. Dit is goed voor de naaiwereld.

