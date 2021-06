Stan Pijnenburg naar Olympische Spelen: ‘Dit is echt wel kicken'

Voor Stan Pijnenburg uit Haaren komt een droom uit. De 24-jarige zwemmer uit Haaren werd niet alleen geselecteerd voor het estafetteteam van de Olympische zwemploeg; hij mag vrijwel zeker ook starten op de 100 meter vrije slag. Net als destijds zijn grote idool en huidig chef de mission Pieter van den Hoogenband. ‘Dit is echt wel kicken.’

“Het is voor 99 procent zeker dat ik ook individueel mag starten op de 100”, glundert Pijnenburg. Het gevoel van trots is hoorbaar in zijn stem. “Dit is echt te gek. Een droom die uitkomt. Als klein jongetje van zeven jaar zag ik op de televisie Pieter van den Hoogenband goud pakken in Athene. Volgens mijn moeder zei ik toen: ‘Dat wil ik ook!’. En nu mag ik naar de Spelen… Alsof het zo had moeten zijn, he?”