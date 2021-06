Wachten op privacy instellingen... De motor is op de auto gebotst (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Motoragent botst op auto en belandt in het ziekenhuis

Een motoragent is gewond geraakt bij een botsing met een auto in Deurne. Het ongeluk gebeurde bij de uitrit van het winkelcentrum. De agent is naar het ziekenhuis gebracht.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De motoragent wilde dinsdagmiddag rond tien over één vanaf de uitrit van het winkelcentrum den Hogeweg op rijden. Op de weg kwam hij in botsing met een auto.

De motoragent is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouwelijke bestuurder van de auto mankeerde lichamelijk niets.

Agenten hebben zowel de auto als de motor aan de kant geduwd zodat de weg weer vrij is. Later zal een takelwagen komen om ze weg te slepen.

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision vergroot

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.