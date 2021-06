Fors minder positieve tests, risiconiveau niet meer overal 'zeer ernstig'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het aantal positieve coronatest in onze provincie is 28,8 procent lager dan vorige week. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afgelopen week werden 2520 coronabesmettingen in onze provincie gemeld, ten opzicht van 3538 vorige week.

Brabant-Noord heeft nog altijd de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners (119), gevolgd door Midden- en West-Brabant (91) en Brabant-Zuidoost (90).

De regio Midden- en West-Brabant is daarmee van het risiconiveau ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’ gegaan. Maar dat betekent nog niet dat er in die regio andere maatregelen gelden.

Wachten op privacy instellingen...

Landelijk daling van 30 procent

In heel Nederland werden afgelopen week 14.397 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De week daarvoor was dat 20.608. Dit is een daling van 30 procent en het laagste aantal sinds september.

Op intensive cares in heel Nederland werden volgens de voorlopige cijfers nog maar 50 opnames geteld. Een halvering ten opzichte van de week daarvoor.

Positief beeld

Het RIVM ziet samenvattend een ‘positieve trend’ en blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren en zich aan de basismaatregelen blijven houden.

"Ook na vaccinatie is er nog een kleine kans dat je ziek kunt worden. Er zijn nu bijna 11 miljoen vaccinaties gezet, maar slechts 1 op de 5 mensen in Nederland is helemaal gevaccineerd", waarschuwt het instituut.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.