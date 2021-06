Brabantse pillenboer gepakt dankzij politietelefoon: 'Hij was verbijsterd'

Foto: politie.nl vergroot

Een inval maandag bij een Brabantse pillenboer is een van de grote successen van de chatapp die de politie wereldwijd aan criminelen wist te slijten. De man was nooit echt in beeld bij de politie, maar daar kwam snel verandering in toen hij een telefoon aanschafte waarop de politie mee kon kijken.

Dat schrijft de Telegraaf dinsdag over de grote actie van de politie door versleutelde telefoons te verkopen aan criminelen. Die waanden zich onaantastbaar, maar ondertussen las de politie alles mee. Alleen al in Nederland werden 49 mensen aangehouden.

De Telegraaf sprak met Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche. Die straalde dinsdag van oor tot oor over de successen. Kraag was zelf bij de inval bij de Brabantse pillenboer.

Onder de radar

"Deze verdachte wist jarenlang onder onze radar te blijven”, vertelt Kraag in de Telegraaf. “Hij kwam amper voor in onderzoeken. Tot hij een telefoon aanschafte van onze eigen server ANOM. Vanaf dat moment konden we alles horen en lezen van wat hij met die telefoon deed.”

“Een goudmijn aan informatie kwam binnen. Het leidde naar een drugslijn naar Australië, waarbij ook motorbendes een rol speelden. De totale verbijstering bij de verdachte was mooi om te zien”, aldus Kraag.

Drugslab

In Overloon ontdekte de politie een drugslab. Agenten kwamen ook in actie in Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Herpt en Eindhoven. Daar werden vooral geld en goederen gevonden die mogelijk uit misdaad afkomstig is. In Geertruidenberg werd iemand gepakt die in de pillen zou zitten. Of dit de persoon waar Andy Kraag het over heeft, is niet duidelijk.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.