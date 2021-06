Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 'Heen motte betalen' Brabants kleinste veerdienst heeft een nieuwe veerman

Robbin van Well (32) was lang chauffeur op grote vrachtwagens en shovels, maar sinds de start van zomerseizoen 2021 staat hij aan het roer van Brabants kleinste veerdienst. Dag in, dag uit vaart Robbin tegenwoordig heen en weer tussen Woudrichem en Slot Loevestein. Een heel toevallige carrièreswitch: “Ik kwam eind vorig seizoen langs om een bakje koffie te drinken, ze hadden iemand nodig en nu ben ik veerbaas.”

Rob Bartol Geschreven door

De kleine veerdienst met aan boord plaats voor slechts 18 passagiers, onderhoud al eeuwen lang de verbinding tussen het vestingstadje Woudrichem en Slot Loevestein. Soldaten werden lang heen en weer gevaren en veel proviand legde dezelfde weg af. Anno 2021 zet de veerdienst voornamelijk toeristen over. “Een overtocht duurt slechts een paar minuten”, aldus Robbin. “Als ze aan de Loevesteinse kant staan moeten ze wel de bel luiden om te worden opgehaald.”

"Eind 19e eeuw is één van mijn voorgangers zelfs vermoord."

De relatie tussen de soldaten gelegerd op Slot Loevestein en toenmalige veerbazen verliep niet altijd goed, vertelt Van Well. “Het is een oud, maar bekend en geverifieerd verhaal. Eind 19e eeuw is één van mijn voorgangers zelfs vermoord. Hij werd door soldaten die hij weigerde over te zetten zo in elkaar geslagen dat hij later aan zijn verwondingen is overleden. Dan heb ik liever toch te maken met toeristen.”

Of hij in zijn nieuwe baan ook met agressie te maken heeft? “Zo nu en dan komt dat voor. Niet echt agressie, maar wel gesputter en gemopper. Maar, dat los ik altijd op met een lolletje of een grapje. Chagrijnen heb je altijd”, aldus de boomlange en ijzersterk ogende nieuwe veerman. Het zinnetje 'Heen motte betalen en weer weer' komt alvast redelijk vloeiend uit zijn mond.

Robbin aan het werk als veerman. vergroot

De kleine veerdienst doet op 3 en 4 juli ook mee aan de eerste editie van de zogeheten pontjesdagen. Tussen Woudrichem en het Gelderse Wijchen kunnen dan bij alle veerdiensten – en dat zijn er veel - overtochten worden gemaakt voor slecht vijftig eurocent per overzet.

“In het kader van Pontjesdagen is er voor dat weekend een speciale fiets- en wandelkaart beschikbaar waar alle pontjes en de deelnemende bedrijven en organisaties op vermeld staan”, aldus Wim Hoezen van de organisatie. “Pontjesdagen is een weekend zigzaggen over en langs de Maas.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.