Als de kermissen weer opengaan, moeten er ook kaneelstokken gemaakt worden

Kaneelstokkenfabriek Holland Foodz in Oosterhout is voorzichtig weer begonnen met het maken van zoete lekkernij, op de gok dat de kermissen weer open gaan. "Het kabinet beslist op 22 juni, maar wij gaan er vanuit dat de kermis weer open mag", zegt directeur Jan Harm Spijkervet. Voor de zekerheid draait de fabriek nog maar op halve kracht. Om te voorkomen dat er weer een heleboel snoep moet worden weggegooid, net zoals vorig jaar.

Want kermissnoep is maar beperkt houdbaar. "Nougat is niet houdbaar, want de amandelen die erin zitten worden op den duur zacht. En kaneelstokken worden buiten speciale klimaatkamers juist heel hard en onverkoopbaar. Dus een groot deel van onze voorraad hebben we vorig jaar geschonken aan de voedselbanken of moeten weggooien", aldus Spijkervet.

Ook al zet het kabinet het sein op groen voor de heropening van de kermissen, de individuele gemeenten beslissen uiteindelijk over de voorwaarden. "Dus we weten nog eigenlijk helemaal niks. Elke gemeente beslist zelf hoeveel bezoekers worden toegestaan en wat de pacht zal zijn. De kermisexploitanten gaan dan pas beslissen of dat rendabel voor ze is. Dus dat maakt het voor ons extra onzeker", zegt Spijkervet tussen de machines waar ondertussen weer kermissnoep wordt gemaakt.

"Het is nog maar de vraag hoeveel bezoekers op de kermis ons snoep kopen en het daar op mogen eten."

Ook bestaat de kans dat kermisbezoekers hun snoep of drank niet op het kermisterrein mogen opeten en -drinken. "Veel gemeenten willen juist de plaatselijke horeca steunen en kermisbezoekers voor eten en drinken liever op de terrassen van de café's zien. Dus is het nog maar de vraag hoeveel bezoekers op de kermis ons snoep kopen en het daar op mogen eten."

Spijkervet gokt dus op heropening van de kermissen, maar is ook voorzichtig: "De helft van de fabriek ligt nog stil. Heel erg spijtig en dat doet als ondernemer ook pijn. Ik heb afscheid moeten nemen van tien tijdelijke krachten, die ik hier veel liever aan de slag had gezien als de fabriek volledig zou draaien. Maar het risico is te groot", zegt Spijkervet.

Overigens maakt Holland Foodz niet alleen kaneelstokken; ook nougatblokken, lolly’s en wijnballen rollen weer - op halve kracht - uit de Oosterhoutse fabriek.

